Alaşehir Belediye Başkan Yardımcılığına yeni atama

Manisa’nın Alaşehir Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine Kültür Hukuk ve Özel Kalem Müdürü Erol Kacar atandı.

Manisa’nın Alaşehir Belediyesinde Kültür Hukuk ve Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Erol Kacar, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Belediyede kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirmesinin ardından başkan yardımcılığı görevini alan Kacar, görevine başladı. Başkan Ahmet Öküzcüoğlu’nun onayıyla göreve geldiğini söyleyen Kacar, "Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu tarafından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildim. Şimdiye kadar verilen görevleri onurla ve eksiksiz olarak yürüttüm. Şahsıma uygun görülen bu onur verici yeni görevi de başarı ile yürüteceğimden eminim. Bana güvenen başta belediye başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Jandarma meslek yüksekokulu, adalet meslek yüksekokulu ve işletme fakültelerinden mezun olan Kacar, özel bir üniversitede Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatını sürdürüyor.