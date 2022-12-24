Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi GEMA Vakfını konuk etti

MASKİ Genel Müdürlüğünün 43 milyon TL yatırım bedeli ile Alaşehir ilçesine kazandırdığı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve vakıf üyelerini misafir etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde hayata geçirdiği çevreci yatırımlar ile Manisa’nın geleceğini koruma altına alıyor. Alaşehir ilçesine İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kazandırıldı. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde 43 milyon TL yatırım bedeli ile Alaşehir için sıfırdan inşa edilen ve faaliyete alındığı günden itibaren evsel nitelikli atıksu kirliliğine son veren tesisin önemli konukları vardı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve vakıf üyelerini tesiste ağırlayarak atıksuyun arıtılma süreçleri hakkında detaylı bilgi verdi. Tesisteki ziyarette, MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığından şube müdürleri, birim sorumluları ve yetkili personel de hazır bulundu.

Kilimcigöldelioğlu: “Yeni tesis, modern ve teknolojik olmuş”

Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinin modern ve teknolojik donanımla dolu olduğunu belirten GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, “MASKİ Genel Müdürlüğünün yakın zamanda inşa ettiği Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinde Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik’in daveti üzerine incelemelerde bulunduk. Modern ve teknolojik bir tesis olmuş. Giriş ve çıkış suyunu da gördük. Çıkış suyu arıtılmış ve temiz bir şekilde doğaya deşarj ediliyor. Diğer ilçelerimizdeki tesisleri de gezeceğiz. MASKİ’yi bu çevreci yatırımlarından dolayı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı. Vakıf üyeleri de tesisin işleyiş süreci hakkında detaylı bilgi almaktan memnun olduklarını belirterek misafirperverliği için MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

“GEMA Vakfını ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk”

GEMA Vakfını ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Amacı Gediz olan, binlerce takipçisi ve 10 bin üyesi olan GEMA Vakfını burada ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet içerisindeyiz. İl genelinde Atıksu Arıtma Tesisi yatırımlarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Demirci, Selendi ve Sarıgöl ilçemizdeki atıksu arıtma tesisi yapımları devam ediyor. Sarıgöl artık son aşamada. 2023 yılının başlarında su alımına başlanacak. Sadece ilimizde Atıksu Arıtma Tesisi olmayan Köprübaşı ilçemiz kalıyor. Bununla ilgili de çalışmalar sürüyor. 2 yıl önce yapımı tamamlanan Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisimizde 15 bin metreküpün üzerinde atıksuyu arıtarak Gediz Nehrine uygun şartlarda deşarj ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün adına sizleri burada ağırlamaktan onur duyduk” ifadelerini kullandı.