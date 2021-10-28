banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Akü hırsızlarına jandarma ve emniyetten ortak operasyon

Manisa’da jandarma ve emniyet güçleri, Kula, Alaşehir ve Salihli ilçelerinde toplam 7 baz istasyonunda meydana gelen akü hırsızlığıyla ilgili bir kişiyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANİSA 28.10.2021, 18:28
Akü hırsızlarına jandarma ve emniyetten ortak operasyon

Manisa’da jandarma ve emniyet güçleri, Kula, Alaşehir ve Salihli ilçelerinde toplam 7 baz istasyonunda meydana gelen akü hırsızlığıyla ilgili bir kişiyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Kula, Alaşehir ve Salihli ilçelerinde son zamanlarda meydana gelen GSM istasyonlarında akü hırsızlığı olaylarının ardından harekete geçen üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akü hırsızlığının meydana geldiği bölgelerde yaptıkları araştırmada 35 AFT 182 plakalı kiralık aracın hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Geniş çaplı olarak yürütülen çalışmalarda takibe alınan kiralık aracın, GPS konumunun dün gece saatlerinde Alaşehir ilçesi Hacıaliler Mahallesindeki baz istasyonu çevresinde olduğu tespit edilmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, kaçmaya çalışan kiralık aracı kısa bir sürede yakaladı. Durdurulan araç içerisinde 15 ayrı hırsızlık suçundan suç kaydı bulunan H.H. (54) isimli şüpheli ise, araç içerisinde 1 adet demir kesme makası ile kıskıvrak yakalandı. Jandarma ekipleri yakalanan şüpheli ile mülakat esnasında iken şüphelinin telefonun çalması üzerine şüphelinin telefonu hoparlöre alarak konuşması isteyen jandarma ekipleri, şüphelinin telefonda görüştüğü kişinin 7 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan D.Ş. (30) olduğunu tespit etmiş ve her iki şüpheli arasında "abi biz kestik, sen neredesin biz oradan ayrıldık makas elimde, Hüseyin’e ulaşamıyorum" diyaloğunun geçtiğini belirledi. Araç içerisinde yapılan aramada çanta içerisinde yine D.Ş’ye ait kimlik ve malzemeler olduğu tespit edilmesi üzerine konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi vererek tutanak tanzim eden jandarma ekipleri şüpheli D.Ş.’nin de yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan kıskıvrak yakalanan şüpheli H.H., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet ve jandarmanın ortak yürüttüğü operasyonla, Alaşehir ilçesinde 2, Salihli ilçesinde 3 ve Kula ilçesinde 2 olmak üzere toplam 7 faili meçhul baz istasyonu hırsızlığı olayı aydınlatılmış oldu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3