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Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisine modern donanım

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Manisa merkezin yüzde 60’ının su ihtiyacını karşılayan Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisine ileri teknolojik donanım çalışmaları kapsamında geri kazanım tesisi kazandırıldı. Genel Müdür Burak Aslay’da çalışmaları yakından takip ederek tesiste incelemelerde bulundu.

MANİSA 25.10.2021, 15:57
Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisine modern donanım

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Manisa merkezin yüzde 60’ının su ihtiyacını karşılayan Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisine ileri teknolojik donanım çalışmaları kapsamında geri kazanım tesisi kazandırıldı. Genel Müdür Burak Aslay’da çalışmaları yakından takip ederek tesiste incelemelerde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara yeni nesil sistemlerle içme suyu ulaştırmak adına revize çalışmalarına devam ediyor. Manisa merkezin yüzde 60’ının su ihtiyacını karşılayan Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisinde başlayan revizyon hamlesine bir yenisi daha eklendi. Çalışma kapsamında tesise, geri kazanım tesisi yapıldı. Geri kazanım tesisi ile arıtma nedeni ile tesisten atılan 2 bin metreküp suyun, yüzde 98’i geri kazandırılacak. Bu tesis kurum bünyesindeki SCADA sistemine entegre edilerek 24 saat izlenecek. Tesiste dezenfeksiyon amacıyla yerinde klor üretiliyor. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ve şube müdürleri ile birlikte tesiste incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.

2 bin metreküp su tesise geri kazandırılacak

Modernizasyon çalışmaları kapsamında inşa edilen Geri kazanım tesisi ile Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisinden çıkan 2 bin metreküp suyun yüzde 98’inin tesise geri kazandırılacağını belirten Genel Müdür Burak Aslay, “Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisimizdeki revizyon hamlemiz devam ediyor. Tesisimizde günde 70 bin metreküp içme suyu arıtılıyor. Bu arıtma esnasında tesisten 24 saatte 2 bin metreküp su dışarı deşarj edilmektedir. İnşa ettiğimiz ve faaliyete aldığımız geri kazanım tesisi ile 2 bin metreküp suyun yüzde 98’ini tesise geri kazandıracağız. Geri kazanım tesisini SCADA sistemimize entegre ederek 24 saat izleyeceğiz. Ayrıca dezenfeksiyon amacıyla yerinde klor üretimi de yapılıyor. Amacımız kesintisiz ve arızasız bir sistem inşa etmektir” dedi.

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