Akıl ve Zeka Oyunları Selendi ilçe elemeleri yapıldı

Akıl ve Zeka Oyunları Selendi ilçe elemeleri gerçekleştirildi. Elemelerde 1. olan öğrenciler Manisa merkezde yapılacak olanil elemelerine katılacak.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, öğrencilerin düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulan bireyler olmalarını sağlamak amacıyla Selendi Gençlik Merkezinde düzenlenen, okullar arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nı ziyaret etti.

Kaymakam Ali Yıldırım, “Çekişmeli geçen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası ilçe elemelerinde 1. olan öğrencilerimiz ilde düzenlenecek turnuvada ilçemizi temsil edecekler. Bu kapsamda emeği geçen okul idarecilerine, öğretmenlerimize ve katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İl turnuvasında ilçemizi temsil edecek olan öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.

Kaymakam Ali Yıldırım’a ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sait Bozer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Gençlik Merkezi (MABEM) sorumlusu İlyas Kocademir ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz eşlik etti.