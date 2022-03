Akhisarlı iki öğretmenin projesi ilk 100 arasına girdi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde iki öğretmen tarafından çocukların araştırma becerilerini sağlamak ve eski çağlara ait bilgiler edinmek amacıyla hazırlanan proje 12. eTwinning Ulusal Konferansında 38 bin proje arasından ilk 100’e girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen eTwinning faaliyeti kapsamında Akhisarlı okul öncesi öğretmenleri Hanife Kordağ ve Sevda Ertürk’ün ortak projesi tam puan alarak ilk 100 proje içerisinde yer aldı. Çocukların araştırma becerilerini geliştirmek eski çağlara ait bilgiler edinmek, ortak çalışmalarla işbirliği yapma becerisinin gelişmesini sağlamak ve teknolojiyi faydalı kullanmayı amaçlayan "World of the Dinosaurs" isimli proje 38 bin proje arasından başarı gösterdi. Proje hakkında bilgi veren Hanife Kordağ, “eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından koordine edilen eTwinning faaliyetleri sonucunda her yıl ilk 100’e giren projelerin davet edildiği Ulusal Konferans davetimizi aldık. İlk yılımızda çok çalıştık, çok emek verdik. eTwinning ile tanıştığımızda sadece eTwinning platformuyla ilgili değil web2 araçları konusunda da kendimizi geliştirdik. Gerek yüz yüze eğitim gerekse uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizle birlikte her şeyi yaptık. Onlar da, biz de fazlasıyla kazanım sağladık. eTwinning yolumuzun ilk yılında bu gururu yaşamak nasip oldu. Konferansta birbirinden güzel eğitimler aldık, oyunlar ve etkinlikler gerçekleştirdik. Gerek okullarımız, gerekse ilçemiz adına bu daveti aldığımız için onur duyduk. Ulusal Destek Servisimizin emekleri için çok teşekkürler. Proje boyunca harika bir ekip oluşturduğumuz proje ortaklarımıza, öğrencilerimize ve desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ederiz" dedi.