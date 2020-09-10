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Akhisar’ın yeni İcra Müdürü görevine başladı
AKHİSAR İCRA MÜDÜRÜ SAMİ KENEBAŞ’IN TAYİNİ ARDINDAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE MURAT TÜRE ATANDI VE GÖREVİNE BAŞLADI.
MANİSA 10.09.2020, 12:21
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Akhisar İcra Müdürü Sami Kenebaş’ın tayininin çıkmasının ardından icra müdürlüğüne atanan Murat Türe görevine başladı.
Sırasıyla Artvin Yusufeli, Çanakkale Yenice ve Ankara Beypazarı İcra Müdürü olarak 6 yıllık görevi ardından Akhisar İcra Müdürlüğü’ne atanan Murat Türe, Akhisar Adliye binasında bulunan hizmet binasında göreve başladı. Kırşehir doğumlu, 36 yaşında evli ve 1 çocuk babası olan Murat Türe Ankara Üniversitesi mezunu olduğunu ifade ederek Akhisar’ı ilk gelişinde çok beğendiğini ve şirin bir yer olduğunu ifade etti.
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