Akhisar’daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz ve 4 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.