Akhisar’da sıcak asfalt çalışmaları hızlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde 316 Sokak ve Rumeli Caddesinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün vatandaşlara müjdesini verdiği 316 Sokak ve Rumeli Caddesinde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı mevcut alanlardaki düzenlemelerini hızlandırdı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Akhisar ilçemizde 316 Sokak ve Rumeli Caddesinin asfaltlanacağını müjdelemişti. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı olarak Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları üzerine bu noktaları programımıza aldık. Sıcak asfalt çalışmalarımızı başlattık. Kurban Bayramı öncesinde buralardaki asfalt atımını tamamlayıp, Akhisar halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” dedi.