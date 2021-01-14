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Akhisar’da sağlık personelinin aşılanması başladı
Covid-19’a karşı Çin’de geliştirilen ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından onaylanan Faz 1 ve Faz 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından Faz 3 çalışmalarına Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde başlandı.
MANİSA 14.01.2021, 11:45
Covid-19’a karşı Çin’de geliştirilen ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından onaylanan Faz 1 ve Faz 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından Faz 3 çalışmalarına Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde başlandı.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Erol Karaca, “Aşılar çarşamba günü itibarıyla ilçemize gelmeye başladı. Sağlık Bakanlığı’mızın belirlediği öncelik sıralaması çerçevesinde, oluşturduğumuz ekiplerle sağlık çalışanlarımızı aşılamaya başladık. Şu ana kadar toplam 1015 çalışanımızdan 210 arkadaşımız Covid-19 enfeksiyonunu geçirdi. Salgının başından beri çok kıymetli iki çalışanımızı Covid-19 enfeksiyonundan kaybederken, çok sevdiğimiz, kendini mesleğine adamış bir hekim arkadaşımızda kalp krizi geçirerek aramızdan ayrıldı. Kendilerine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Enfeksiyonu geçirmediğini düşündüğümüz mesai arkadaşlarımızı kısa sürede aşılayarak riskleri azaltmak istiyoruz. Ardından gerek hastanemizde oluşturduğumuz aşı odalarında gerekse Aile Sağlığı Merkezleri’nde 65 yaş üstü vatandaşlarımızı randevu sistemi üzerinden aşılamaya başlayacağız. Aşı, salgınla mücadelede önemli bir basamak. Akhisar ve bölge halkı için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
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