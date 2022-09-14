Akhisar’da kaçak kazıya suçüstü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir ihbar üzerine düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan A.O.K. (52), E.Ö. (53), H.E.(55) ve Ö.E. (46) isimli şahısları suçüstü yakaladı. Operasyonda; 1 adet 20 metre uzunluğunda yılan kamera, 1 adet el sondajı makinesi ve aparatları,1 adet jeneratör, 1 adet boru anahtarı ve 2 adet L şeklinde yerel su arama aparatı ele geçirildi. İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı.