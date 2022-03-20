Akhisar’a 7 kilometrelik muhteşem peyzaj

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ile Kırkağaç Kavşağı arasındaki orta refüjde başlattığı peyzaj çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Akhisar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ile Kırkağaç Kavşağı arasındaki orta refüjde tamamlanan peyzaj çalışmalarını inceledi. Öztozlu’ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve ilgili mahalle muhtarları eşlik etti. Peyzaj çalışmalarının tamamlandığı alanları inceleyen ve bilgi alan Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, ilçeye yakışır bir peyzaj çalışması kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

285 adet zeytin bonsai kullanıldı

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, “Akhisar Emniyet Müdürlüğü önünden Kırkağaç Kavşağı’na kadar olan 7 kilometrelik peyzaj çalışmasını tamamladık. Yoğun çalışmalar neticesinde sonlandırmış olduğumuz peyzaj birçok konuda bizim için özellik arz etmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önemle üzerinde durduğu üretken belediyecilik anlayışından yola çıkarak bu alanda kullanmış olduğumuz bonsai zeytinleri kendi seramızda ürettik. 285 adet bonsai zeytin kullandık. Bunları dışarıdan aldığımızda çok büyük bir maliyet olacaktı ama kendi seramızda ürettiğimiz için bunun da önüne geçmiş olduk. Peyzajın devamında 285 bonsai zeytine ek olarak beş yüze yakın diğer ağaç çeşitlerinden kullandık” dedi.

Küresel ısınmadan kaynaklı su problemine de dikkat çeken Daire Başkanı Göktaş, “Suyumuzu verimli kullanma ve su kaynaklarımızı koruma gibi ilkeleri göz önünde bulundurarak kurakçıl peyzaj anlayışıyla alanda dolomit taşı ve cüruf ile motifler oluşturarak su ihtiyacını da en aza indirgedik. Güzel Akhisar’ımıza yakışır bir peyzaj olduğuna inanıyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.