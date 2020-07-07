Akhisar Zeytin İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti toplandı
AKHİSAR ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI VE TÜREVLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI, MANİSA VALİSİ YAŞAR KARADENİZ’İN BAŞKANLIĞINDA, HEYET ÜYELERİNİN KATILIMIYLA AKHİSAR BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONUNDA YAPILDI.
Akhisar Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in başkanlığında, heyet üyelerinin katılımıyla Akhisar Belediyesi Encümen Salonunda yapıldı.
Akhisar Zeytin İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti ile ilk toplantıyı yaptığını ifade eden ve toplantıyı değerlendiren Vali Karadeniz, Manisa’nın tarımı, sanayisi ve kültürel değerleri ile önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti. Manisa’nın bu potansiyeline Akhisar İlçesinin de marka değerleri ile önemli katkılar sunduğunu hatırlatan Vali Karadeniz hep beraber Manisa’yı ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.
Vali Yaşar Karadeniz, Akhisar Zeytin İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı sonrasında Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu makamlarında ziyaret etti.
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