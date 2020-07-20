Akhisar ring yolunda üst yapı çalışması devam ediyor
AKHİSAR İLÇESİNİ ÇEVRELEYEN RİNG YOLUNDA YENİLEME ÇALIŞMASINA DEVAM EDEN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BU KEZ MEVCUT GÜZERGAHTA YAKLAŞIK 1 KİLOMETRELİK KİLİT PARKE DÖŞEMESİNE BAŞLADI. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI İNCELEYEN FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI UĞUR TOPKAYA, ÜST YAPI ÇALIŞMASININ ARDINDAN, MEVCUT GÜZERGAHTA AYDINLATMA ÇALIŞMASI YAPILACAĞINI DA DİLE GETİRDİ.
Akhisar ilçesini çevreleyen ring yolunda yenileme çalışmasına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kez mevcut güzergahta yaklaşık 1 kilometrelik kilit parke döşemesine başladı. Yürütülen çalışmaları inceleyen Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, üst yapı çalışmasının ardından, mevcut güzergahta aydınlatma çalışması yapılacağını da dile getirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ring yolunda yaklaşık 1 kilometrelik üst yapı çalışmasına başladı. Üst yapı çalışmasının ardından, aydınlatma çalışması da yapılacak olan alanda Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, incelemede bulundu. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından, ring yolunda geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 40 bin metre kare kilit parke, 7 bin metre kare de bordür döşemesi yapılmıştı. Çalışmaların devamında, Ring yolunda ekiplerimiz yaklaşık 1 kilometrelik kilit parke döşemesine başladı. 30 metre genişliğindeki yolda üst yapı çalışmasının ardından aydınlatma çalışması da yapılacak” dedi.
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