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Akhisar Belediyesinden çocuklara 7 yeni oyun parkı

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, PANDEMİ SÜRESİNCE İLÇEYE 7 YENİ ÇOCUK OYUN PARKI KAZANDIRDIKLARINI AÇIKLADI. BAŞKAN DUTLULU, “ÇOCUKLARIMIZIN GÖNÜLLERİNCE EĞLENEBİLECEKLERİ VE AİLELERİMİZİN DE KEYİFLİ VAKİT GEÇİREBİLECEĞİ PARKLARIMIZ HAYIRLI OLSUN” DEDİ.

MANİSA 26.09.2020, 10:32
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Akhisar Belediyesinden çocuklara 7 yeni oyun parkı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, pandemi süresince ilçeye 7 yeni çocuk oyun parkı kazandırdıklarını söyledi.

Akhisar Belediyesi, hem kırsal hem de merkez mahallelere yapmış olduğu yeni parklar ile çocuklara güvenli oyun alanları oluşturmaya devam ediyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatıyla Akçaalan, Ulupınar, Çanakçı, Beyoba, Hashoca, Efendi ve Ulucami Mahallelerine tam donanımlı 7 yeni çocuk oyun parkı kazandırıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Dutlulu, “Akhisar’da bakımsız olan çocuk oyun parklarımızın tamamını yeniledik ve eskiyen parklarımızı sürekli yenilemeye devam ediyoruz. Bunların yanı sıra 7 yeni çocuk oyun parkımızı da şehrimize kazandırdık. Gölet alanımıza çocuklarımız için güzel bir kum havuzu yaptık. Kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımızın boş vakitlerinde keyifli vakit geçirebilmeleri için yeni parklarımızı tamamladık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekip arkadaşlarımız kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. İhtiyaç durumuna göre mahallelerimize çocuklarımız için yeni parklar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Mahallelerinde yeni oyun parklarını gören çocuklar, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür ederek, parkların keyfini çıkardılar.

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