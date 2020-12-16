Son Dakika
Akhisar Belediyesi’nden berber ve kuaförlere malzeme desteği
Pandeminin ilk günlerinde zor günler yaşayan güzellik salonu, berber ve kuaförler için desteklerini sürdüren Akhisar Belediyesi, zor zamanlar yaşayan esnafın en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.
MANİSA 16.12.2020, 18:11
2
Pandeminin ilk günlerinde zor günler yaşayan güzellik salonu, berber ve kuaförler için desteklerini sürdüren Akhisar Belediyesi, zor zamanlar yaşayan esnafın en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.
50 adet tek kullanımlık havlu, 50 adet tek kullanımlık önlük, 10 adet maske, 1 adet kolonyadan oluşan paketi tek tek esnafa dağıtarak hayırlı işler dileyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın sağlığını düşünüyor, pandemi günlerinde onlara destek olmaya devam ediyoruz. Şehrimizdeki tüm kuaför ve berberlerimize 50 adet tek kullanımlık havlu, önlük, maske ve kolonya hediye ettik. Sağlıklı günlerde kullanmalarını dilerim. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Öte yandan, 235 kahvehane ve 29 okul kantin işletmesi sahibinin hesabına 500 TL nakit yardımı yapan ve ayrıca bu süreçte Akhisar Belediyesi gayrimenkullerinde kiracı olarak bulunan ve işletmesi kapanan esnaftan kira bedeli almayacaklarını açıklayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yine zor günler yaşayan güzellik salonu, berber ve kuaförlere hijyen paketi dağıtımının devam edeceğini ifade etti.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|10
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Altay
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|13
|22
|7. İstanbulspor
|12
|21
|8. Samsunspor
|13
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Leicester City
|12
|24
|4. Southampton
|12
|23
|5. Chelsea
|12
|22
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|12
|13
|16. Brighton
|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
|18. Fulham
|12
|8
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|12
|18
|8. Barcelona
|11
|17
|9. Real Betis
|13
|16
|10. Eibar
|13
|15
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|11
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü