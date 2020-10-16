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Akhisar Belediyesi, sokakları şiirlerle süsledi
AKHİSAR BELEDİYESİ, KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ÜLKEMİZİN DEĞERLİ ŞAİRLERİNİ VE ŞİİRLERİNİ BİLLBOARDLARA EKLEYEREK SOKAKLARI ŞİİRLERLE SÜSLEDİ.
MANİSA 16.10.2020, 12:59
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Akhisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’nin ünlü şairlerini ve şiirlerini billboardlara ekleyerek sokakları şiirlerle süsledi.
Kültür, sanat ve edebiyata yönelik çalışmaları ile Türkiye’de örnek işlere imza atan Akhisar Belediyesi, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile ünlü şairleri ve şiirlerini billboardlara taşıdı. Basın Birimi tarafından hazırlanan billboardlar vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.
Başkan Dutlulu, şiirleri sosyal medya hesabından şu mesajla paylaştı: “Yüreğinde sevgiyi ve umudu taşıyan tüm Akhisarlılara şiir gibi şehrimizden kocaman bir günaydın” dedi.
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