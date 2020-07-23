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Akhisar Belediyesi şiddete uğrayan kadınların yanında

AKHİSAR BELEDİYESİ YAKLAŞIK BİR AY ÖNCE FAALİYETE GEÇİRDİĞİ KADIN VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ, KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN BİLGİLENDİRME, AİLE DANIŞMANLIĞI, AİLE İÇİ İLETİŞİM VE DİĞER KONULARDA VATANDAŞLARA DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR.

MANİSA 23.07.2020, 17:12
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Akhisar Belediyesi şiddete uğrayan kadınların yanında

Akhisar Belediyesinin yaklaşık bir ay önce faaliyete geçirdiği Kadın ve Aile Danışma Merkezi, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için bilgilendirme, aile danışmanlığı, aile içi iletişim ve diğer konularda vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Akhisar Belediyesi, şiddete uğrayan ya da uğrama riski olan kadınlara bilgilendirme, psikolojik destek, sosyal çevre ile ilgili uyumu sağlama gibi konularda ücretsiz destek vermeye devam ediyor. Atatürk Parkı içerisinde bulunan Akhisar Belediyesi İlhan Ayverdi Halk Konağı’nda yer alan Kadın ve Aile Danışma Merkezinde görevli 1 psikolog, 1 sosyolog ve 1 sosyal hizmet personeli, Haziran ayında 64 vatandaşın yaşadığı sorunlara çözüm getirdi.

Kadın ve Aile Danışma Merkezinde psikolog olarak görev yapan Buket Kayalar, “Merkezimizde, Akhisar halkımızın yaşadığı çeşitli sorunların çözümü noktasında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Yüz yüze yaptığımız görüşmelerimizde Haziran ayı içerisinde 32 vatandaşımızla görüşme yaptık. Bu danışanlarımızın 7’si erkek 25’i kadınlardan oluşmaktadır. Yaş aralığı olarak en küçük danışanımız 6, en büyük danışanımız ise 67 yaşındadır. Merkezimizi ziyaret eden danışanlarımıza aile danışmanlığı, aile içerisinde yaşanan şiddet olaylarına karşı bilgilendirme, şiddetin önüne geçilmesi için yapılması gerekenler, Covid 19 sürecinde yaşanan kaygı düzeyindeki artışlar, yaygın anksiyete bozukluğu, öğrenci danışmanlığı ve benzeri gibi konularda bireysel uzman desteği vermekteyiz. Akhisar Belediyemizin ücretsiz olarak verdiği bu hizmetten, 0236 413 26 84 numaralı telefonumuzu arayarak ya da bizzat merkezimize gelerek tüm halkımız faydalanabilir” dedi.

Şiddet olaylarının önüne geçilmesi ya da şiddet vakalarını engellemek için Emniyet Müdürlüğü ile de iletişim halinde olduklarını belirten Buket Kayalar, Akhisar Belediyesi avukatlarının da ücretsiz hukuk danışmanlığı yaptığını sözlerine ekledi.

Kadınların toplumsal hayatta daha çok var olabilmeleri ve bilinçlenmeleri adına Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nde çalışma yürüttüklerini ifade eden Sosyolog Nisa Acar ise sosyal çevre ile uyum sağlamada güçlük, fiziksel ve psikolojik şiddet, iletişim problemleri, saldırgan davranışlar, boşanma süreci ve sonrası gibi konularda danışanlara destek olduklarını söyledi. Acar, “Yetişkin danışanlarımızın yanı sıra çocuk danışanlarımız da bizleri ziyaret ediyor. Merkezimizde danışanlarımıza destek oluyoruz. Bunun yanı sıra Ağustos ayı içerisinde, ‘Kadın Olmak’ konulu atölye çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Bu çalışmamızda kadına yönelik şiddet ile ilgili yaygın inanışlar, şiddetin önüne geçme yolları ve şiddet ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler gibi konular hakkında konuşacağız” dedi.

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