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Akhisar Belediyesi hastaneleri dezenfekte etti

Akhisar Belediyesi, korona virüs vakalarının yeniden tırmanışa geçmesiyle birlikte özellikle hastane binalarında hijyen çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı. İlçede sağlık hizmeti veren tüm kuruluşların iç ve dış mekanları, Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından dezenfekte edildi.

MANİSA 21.04.2021, 14:30
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Akhisar Belediyesi hastaneleri dezenfekte etti

Akhisar Belediyesi, korona virüs vakalarının yeniden tırmanışa geçmesiyle birlikte özellikle hastane binalarında hijyen çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı. İlçede sağlık hizmeti veren tüm kuruluşların iç ve dış mekanları, Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Akhisar’da da korona virüs vakalarındaki artışla birlikte ek tedbirler uygulamaya alınırken, Akhisar Belediyesi de özellikle dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdi. Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile harekete geçen Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri, hastane, eczane, sağlık müdürlüğü gibi ilçede sağlık hizmeti veren tüm kuruluşları dezenfekte etti.

Dezenfekte çalışmalarının, hastanelerin yanı sıra hareketliliğin yoğun olduğu her yerde periyodik olarak devam edeceği belirtildi.
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