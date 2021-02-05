Akhisar Belediyesi güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çevreci yatırımlarına “Yeşil ve Yenilenebilir Enerji” olarak adlandırılan Güneş Enerji Santrali ile devam ediyor. Akhisar Belediyesi, GES projesi sayesinde hem güneş enerjisinden elektrik üretecek hem de yılda 2 milyon TL gelir elde edecek.

Akhisar Belediyesi’ne ait Boyalılar Mahallesi’ndeki 20 dönüm araziye yapılan Akhisar Belediyesi Güneş Enerji Santrali açılışına Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İlçe Başkanı Umut Çavuş, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Akhisar’ın ilk Güneş Enerji Santrali’ni kurmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Dutlulu, “Akhisar’da daha iyi bir hava, daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek mümkün diyerek başlattığımız ve Akhisar’ın ilk Güneş Enerjisi Santrali’ni bugün itibari ile açmış bulunuyoruz. Akhisar’ımıza hayırlı olsun. Verdiğimiz sözleri tek tek gerçekleştirmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

"Tozlu raflardan aldığımız projeyi hayata geçirdik"

"Şehrimize temiz ve yenilenebilir enerji sağlayacak olan Güneş Enerji Santrali’mizde 2 bin 880 tane panelimiz var ve 1.2 Megavat elektrik enerjisi elde edeceğiz" diyen Dutlulu, "Akhisar’a hem temiz enerji sağlamamızın yanı sıra ekonomimize de katkı sağlayacak bir enerji kaynağı elde etmiş olacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten zorlu bir süreçten geçtik. Tozlu raflardan aldığımız bu projenin adım adım tekrar izinlerini aldık, ihalesini yaptık, kredisini çektik ve sonunda tamamladık. Bu süreçte çok engellemeyle karşılaştık ama en sonunda başarılı olduk. Akhisar Belediyesi’nin ilk Güneş Enerji Santrali belediyemize çok ciddi bir gelir getirmesinin yanı sıra Akhisar’ın havasının temizliğine de katkıda bulunacak. Bugün yaptığımız bu girişim, gelecek kuşaklarımıza örnek olacak ve bundan faydalanacaklar. Akhisar Belediyesi olarak her zaman çevre dostu olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Akhisar’ımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Akhisar Belediyesi’nin tüm Türkiye’ye örnek olabilecek bir projeyi hayata geçirdiğini ifade ederek, çevre dostu girişimlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

"400 hanenin enerjisi üretilecek"

Dünya ülkelerinin artık yeşil mutabakatla kendi enerjisi için mücadele ettiğine değinen Akın, Akhisar Belediyesi’nin de yeşil mutabakatı kendi imkanları ile yaptığını dile getirerek zehir saçan santrallerin yanında bu tür çalışmaların çok önemli ve değerli olduğunu kaydetti. Projeyi hayata geçirme sürecinin çok zorlu olduğuna dikkat çeken ve yatırımların devam etmesi konusunda canla başla çalışan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu gayretlerinden dolayı tebrik eden Akın, “Şu anda Akhisar’da 400 hanenin enerjisinin burada üretiliyor. Bu da çok önemli bir hizmet. Yeni ve temiz enerjiye, ucuz enerjiye, ekonomik olarak faydalı sistemlere ve projelere önem veren bir başkan ve ekibi var yanımızda. Onun için gerçekten Akhisarlı hemşerilerimiz çok şanslı. Akhisar Belediyesi Güneş Enerji Santrali’nin Akhisar’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.