banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray 3-0 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri
Galatasaray 3-0 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri
Elon Musk, Twitter'a ara verdi
Elon Musk, Twitter'a ara verdi
Ankara-Washington hattında ilk resmi temas
Ankara-Washington hattında ilk resmi temas
Sputnik V yüzde 91,6 etkinliğe sahip
Sputnik V yüzde 91,6 etkinliğe sahip

Akhisar Belediyesi 2021 Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Akhisar Belediyesi 2021 yılı Şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Besim Dutlulu, dün geceden beri devam eden aşırı yağışların ardından sıkıntı yaşayan vatandaşların mağdur olmaması ve olası problemlerin önüne geçmek adına Akhisar Belediyesi ekiplerinin günün 24 saati boyunca çalışmaya devam edeceğini belirterek, vatandaşların da tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

MANİSA 02.02.2021, 21:19
4
Akhisar Belediyesi 2021 Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Akhisar Belediyesi 2021 yılı Şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Besim Dutlulu, dün geceden beri devam eden aşırı yağışların ardından sıkıntı yaşayan vatandaşların mağdur olmaması ve olası problemlerin önüne geçmek adına Akhisar Belediyesi ekiplerinin günün 24 saati boyunca çalışmaya devam edeceğini belirterek, vatandaşların da tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Akhisar Belediye Meclisi 12 gündem maddesinin yer aldığı Şubat ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya yaptığı sosyal çalışmalar ve demokratik yaklaşımından dolayı teşekkür eden MHP grubu meclis üyesi Fikret Türk, “Biz muhalefet olarak iyi olan her şeyi överiz. Akhisar bizim, Akhisar’a yapılan hizmeti kim yaparsa yapsın Allah razı olsun deriz. Şahsınızın bu sosyal politikalara göstermiş olduğu duyarlılık ve hassasiyete özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca muhalefetin de görüşlerini dikkate alarak komisyonda son şeklini almış yönetmeliği geri göndererek bizim görüş ve düşüncelerimize de itibar ettiğiniz için bu demokratik yaklaşımınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Siz bir tane iyi bir şey yapın ben size 40 defa teşekkür ederim, beni kimse bağlamaz.” dedi.

Gündemin ikinci maddesinde ise Akhisar’da zeytincilik alanında faaliyet gösteren S.S. Konurca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne 50 pay 5 Bin TL sermaye ile Akhisar Belediyesi tüzel kişiliğini ortak olarak temsil etmek üzere alınan Kanun Nizam Komisyonu ve Tarım Komisyonu’nca oy birliği ile kabul edilmesi meclise sunuldu ve meclisten oy birliği ile geçti.

Gündemin dördüncü maddesinde eski belediye binası yerine yapılan Akhisar Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’ne “Uğur Mumcu” isminin verilmesi Kanun ve Nizam Komisyonunca oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından gelen yeni önerilerle birlikte yeniden komisyonda değerlendirilmesine karar verildi.

Belediye kiracılarına indirim

Beşinci gündem maddesinde Akhisar Belediyesi kiracısı olan ve şuanda faaliyetlerine devam eden esnafların kiraları ile ilgili kırsal bölgelerdeki kiracılara bu yıl zam yapılmazken, merkezdeki kiracılar için de 3 aylık kira bedeli için yüzde 10 indirim yapılması oy birliği ile kabul edildi.

İlgili devlet kurumlarının daha esnafa destek yapmadan önce Akhisar Belediyesi olarak esnafın yanında olduklarını ve ihtiyaçları noktasında ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Başkan Dutlulu, “Şu ana kadar esnafımızdan Ocak ve Şubat aylarında almayacağımız kiraların toplamı 210 bin liradır. Onun dışında kapanan işyerleri için almadığımız kira bedeli ise 52 bin lirayı buldu. Her zaman esnafımızın yanında olmaya ve onların taleplerine karşılık vermeye devam edeceğiz” dedi.

Sekizinci gündem maddesinde Akhisar ilçesi sınırlarında bulunan ve daha önce köy ve belde belediyesiyken 6360 sayılı kanun ile mahalle statüsüne dönüştürülen yerleşim yerlerinden torba kanunu kriterleri uyanların kırsal mahalle olarak kabul edilmesi meclise sunuldu ve konu hakkında komisyon kurulması oy birliği ile kabul edildi.

On birinci gündem maddesinde ise Akhisar Belediye Personel A.Ş.’nin Genel Kurul Toplantısı’na katılması ile ilgili Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Son gündem maddesinde ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü evrakları ile meclis son bulurken 2021 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısının 2 Mart Salı günü saat 16.00’da yapılması kararlaştırıldı.
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16