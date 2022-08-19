Akgedik Yunuskent 3. etapta bloklar yükseliyor

Yunusemre Belediyesi’nin TOKİ ortaklığıyla yürüttüğü 5500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesinde Akgedik’te yapımına başlanan 980 konutluk 3. etap projesinde bloklar yükseliyor.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 50 bin Konut Projesinde Akgedik’te inşa edilen 980 konutluk 3. etap projesini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kuraları daha önce çekilen projede blokların hızla yükseldiğini kaydeden Başkan Çerçi, bölgede hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü söyledi. Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “TOKİ çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce kuralarını çektiğimiz 980 konutluk 3. etap projesinde bloklar hızla yükseliyor. Blokların yarısından fazlası kaba inşaat olarak tamamlanmış. Tüm sistemiyle beraber, önümüzdeki yıl buraya inşallah bine yakın aileyi yerleştirmiş olacağız. Çalışmalarımız devam edecek. 400 konutluk ayrı bir proje var. Onun dışında bin ile bin 500 arasında konutun yer alacağı proje de yolda” diye konuştu.

Akgedik, 3. etap projesinde; 486 adet 2+1, 494 adet 3+1 olmak üzere toplam 980 konut, 16 işyerinin yer aldığı 1 ticaret merkezi, 1 cami, 8 derslikli 1 anaokulu, 23 derslikli 1 ilkokul, 24 derslikli 1 ortaokul bulunuyor.