AK Parti’li Tanrıverdi’ye Filistin’den plaket

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Kurucu Başkanı ve eski AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Filistin’in Ramallah kentinde düzenlenen ödül törenine katılarak plaketle onurlandırıldı.

Yeryüzü Hanımı Vakfı tarafından Filistin’e çeşitli alanlarda destek verenlere yönelik "Yılın Kişisi" ödül töreni Ramallah kentinde düzenlendi. Çeşitli ülkelerden bir çok davetlinin katıldığı törene geçmiş yıllarda "Yılın Kişisi" ödülünü de alan TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Kurucu Başkanı ve eski AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi de katıldı. Tanrıverdi ayrıca Vakfın Yüksek İstişare Kurulu üyesi seçildi ve vakıf tarafından her yıl düzenlenen ödül için kurulan jüri heyetinin de üyesi oldu. Törende Tanrıverdi, plaketle onurlandırıldı.

Törende konuşan Tanrıverdi, “Bir ödül vesilesi ile Filistinli kardeşlerimizle beraber olmaktan dolayı çok bahtiyarım. Türkiye halkının Kudüs ve Filistin aşkı bir başka milletin buralara duyduğu sevgiye benzemez. Seyyidetül-Arz Vakfının tarafıma tevdi ettiği bu plaketi her zaman Filistin’in haklı davasının yanında olan Kudüs sevdalısı aziz milletimiz adına alıyorum. Biz Türkiye olarak, Türk halkı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak, Hak-İş Konfederasyonu ailesi olarak her zaman Filistin Devletinin ve halkının yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Seyyidetül-Arz Vakfı başkanına ve yönetimine bana gösterdiği büyük teveccüh ile Yüksek İstişare Kurulu üyeliği için çok müteşekkirim. İnşallah yakın zamanda başkenti Kudüs olan, bağımsız ve özgür Filistin’de, Ayasofya gibi zincirlerinin kırıldığı gibi, hür olarak bütün Müslümanların ibadet edebildiği Mescid-i Aksa’da buluşuruz” dedi.