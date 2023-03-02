AK Parti’li Özkan’a yeni görev

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı Antalya Koordinatörlüğü görevini yürüten AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevi de verildi. Antalya Koordinatörlüğü ile birlikte yeni görevini yürütecek olan AK Parti’li Özkan, “Seçim İşleri Başkanımız Ali İhsan Yavuz’un teklifi ve Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı’na görevlendirildik. Rabbim, görevimizi layıkıyla yerine getirmeyi nasip etsin” dedi.