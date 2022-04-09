AK Parti’li Özkan ve Başkan Tulup’tan kazada yaralanan işçilere ziyaret

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan işçileri hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Yağcılı Mahallesi Suçıktı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında şoför M.A.S. ile birlikte 6 işçi olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kaza haberini alan AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Soma Devlet Hastanesine giderek yaralanan işçilerin son durumları hakkında bilgi aldı. Hastane yönetimi ve personel ile birlikte yaralı işçilere acil şifalar dileyen Özkan ve Tulup, son durumları hakkında da bilgi verdi. Yaralı 6 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen AK Parti’li Özkan, şoför M.A.S.’nin iç kanamasından dolayı ameliyata alındığını ve gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.