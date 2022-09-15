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AK Parti’li Özkan Sarıgöl’de esnafla buluştu
AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Sarıgöl’de sanayi esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
MANİSA 15.09.2022, 16:03
AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Sarıgöl’de sanayi esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Sarıgöl’de sanayi esnafıyla bir araya geldi. Kahvaltılı toplantıda esnafın sorunlarını dinleyen Özkan, hem sorunları not aldı hem de çözüm önerilerinde bulundu. Özkan daha sonra ilçeye bağlı Dindarlı Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta vefat eden Kıbrıs Gazisi Hasan Çelebi’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Özkan ayrıca vefat eden emekli eski TEDAŞ Müdürü Hüsamettin Kardaş’ın da cenazesine katılarak aileye taziyelerini sundu.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu’nu makamında ziyaret eden Özkan, burada esnafın sorunlarını dinleyerek not aldı.
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