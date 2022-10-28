AK Parti’li Özkan Bartın’daki maden faciasını araştıracak komisyonda

MANİSA (İHA) – AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim günü meydana gelen ve 41 madencinin hayatını kaybettiği, 11’inin de yaralandığı kazaya ilişkin kurulan meclis araştırma komisyonunda yer aldı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü meydana gelen ve 41 işçinin hayatını kaybettiği, 11 işçinin de yaralanması ile sonuçlanan grizu patlamasının arkasındaki tüm nedenlerin bulunması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu, ilk toplantısını yaptı. Komisyon Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Acı üzerinden siyaset yapmayacağız" diyerek, komisyonda her türlü görüşe yer verileceğini, objektif ve gücünü şeffaflıktan alan bir yapıyla bütün görüşlerin olabildiğince açık ifade edileceğini söyledi. Olay ile ilgili yürütülen soruşturmaya da atıfta bulunan Yıldız, hukuki süreci etkilemelerinin söz konusu olmadığını belirtirken, "Kendi çocuğumuz olsa nasıl araştıracaksak bunu böyle araştırmamız lazım” dedi.

Komisyon üyesi olarak konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan da "13 Mayıs 2014’de Soma’da meydana gelen maden faciası sürecini tam merkezinde yaşamış birisi olarak bu komisyonda görev almamın katkı sağlayacağını düşündüm. İnşallah üç aylık görev süresi içerisinde verimli bir çalışma gerçekleştirebileceğimizi inanıyorum. Burada başta ilgili kurumların bürokratları olmak üzere üniversitelerden bilim insanlarımız, özellikle madencilik sektöründeki yetkin insanları, sendikalarımızın yöneticilerini, yine özel sektörde madencilik konusunda deneyim sahibi olan insanları dinleyeceğiz. Muhtemelen bizzat gidip yerinde maden ocaklarında incelemelerde, araştırmalarda bulunacağız ve neticede bir rapor ortaya çıkacak. Bu rapor sonucunda elde edilecek bulguların da mutlaka hem özel sektörde faaliyet gösteren maden işletmelerinde hem bürokraside hem de Meclis noktasında belki bir yasal düzenleme ihtiyacı varsa dikkate alınacağını düşünüyorum. Komisyonumuz çalışmasını tamamladığında Bartın ve Zonguldak havzası başta olmak üzere madenciliğe de belki yeni bir bakış açısı getirme imkânımız da olacaktır” dedi.