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AK Parti’li Hızlı’dan İYİ Partili Eryılmaz’a cevap

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un İYİ Partili Lütfü Türkkan tarafından şehit abisine küfür etmesine tepki gösterdiği için eleştiren İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz’a AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı’dan cevap geldi.

MANİSA 09.11.2021, 12:16
AK Parti’li Hızlı’dan İYİ Partili Eryılmaz’a cevap

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un İYİ Partili Lütfü Türkkan tarafından şehit abisine küfür etmesine tepki gösterdiği için eleştiren İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz’a AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı’dan cevap geldi.

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz’ın dün AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un açıklamalarına tepki göstermesine cevap veren AK Parti Manisa İl Başkanı Salih hızlı, "AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekilimiz Murat Baybatur’un tezkere açıklaması ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın şehit abisine ağır küfür etmesine gösterdiği tepkiden rahatsızlık duyan İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz ’İttifak ortaklarının hain sözüne’ alınmamış, Grup Başkanvekillerinin şehit abisine ağır küfür etmesinden hicap duymamış, ancak bunu eleştiren vekilimizin açıklamalarından rahatsızlık duymuş. Gerçekler karşısında hedef büyüterek savuşturmaya yeltenen Sayın Eryılmaz, 15 Temmuz’dan, çözüm sürecine kadar gitmiş. Ancak açıklamasında İttifak ortaklarının ’Tezkereye ‘Evet’ demek Cumhuriyete ihanettir’ sözünden rahatsızlık duyup duymadığına açıklık getirmemiş. İhanetle suçlanmayı içine sindirip, sindiremediğinden bahsetmemiş. Kandil’i bombalamak için bu tezkereye ihtiyaç var siz ne yapıyorsunuz? Dememiş. Biz tezkereye ‘Evet’ dedik diye bizi ihanetle suçlayacağına asıl sen ‘Hayır diyerek ihanet ettin’ dememiş kendisini milliyetçi olarak gören Eryılmaz. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın bir şehit abisine ağır küfür etmesine ses çıkarmamış, sineye çekmiş. Tepkisini dile getirmemiş. Türkkan’ı kınamamış. Çözüm sürecine atıfta bulunmuş. AK Parti çözüm sürecini neden yaptı? Türkiye ne zaman bağımsız hareket etse, ne zaman kendi ufkunu kendisi çizse hep karşısına PKK terör örgütü çıkarıldı. Kullanan bazen İran oldu, bazen Almanya, bazen Rusya oldu, bazen ABD ama hep acıları bu toprakların insanı yaşadı. Karakol baskınlarında vatan evlatları şehit olmasın, Kürt kökenli kardeşlerimiz katledilmesin, roketatarlı, bombalı eylemler son bulsun diye samimiyetle konu ele alındı. ’Burası Kürdistan’ diyen şahsa sırf ittifak ortakları HDP’yi üzmemek için ses çıkaramamış bir genel başkanlarına bir şey söyleyememiştir. Cumhurbaşkanımız o dönem siyasi risk alarak, iktidarı kaybetme pahasına Türkiye’nin önünü tıkayan, ekonomik kayıplar verdiren, ne zaman gelişme gösterse ’Sen içine kapan, iç meselelerinle uğraş’ dedirten terör belasına son verme kararlılığı gösterdi. Dikkat edin altını çiziyorum iktidarı kaybetme pahasına yaptı. Bugün siz ve sizin ittifak ortağınızın yaptığı gibi iktidar olmak adına oy kaygısıyla yapmadı. İktidar olabilmek için her yol mubah anlayışıyla sizin gibi PKK talimatlı HDP’ye 3-4 bakanlık verme hesabı yapmadı. Diğer bir deyişle sizin gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletini ortadan kaldırmayı amaç edinmiş HDP’ye Türkiye Cumhuriyeti Devletini teslim etme hesabına girmedi. O dönem terör bitirilebilir miydi? Bitirilebilirdi. Ancak Avrupa ve ABD buna izin vermedi. Bunun itirafını da geçtiğimiz gün bölücü terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, Avrupa ülkelerinin kendilerine ’çatışmayı kesmemeleri’ yönünde talimat verdiğini söyleyerek yaptı. Süreci sulandırdıkları gün de çözüm süreci açılmamak üzere sonlandırıldı. Bugün ise ittifak ortağınız İYİ Parti ile iktidara gelirsek AK Parti’nin yaptığının aynısı yapacağının sözünü verip ’Çözüm süreci başlatacağını söylüyor.’" dedi.

"FETÖ konusuna gelince FETÖ’nün 40 yıllık bir yapılanma olduğunu duymayan kalmadı, sağır sultan bile duydu ama işlerine gelmediği için görmezden gelmeyi tercih ediyorlar." diyen Hızlı açıklamasını şöyle tamamladı: "Dönemin Genel Kurmay Başkanı Milli Savunma Bakanımızın Hulusi Akar’ın boğazını kemerle sıkan Özel Kaleminin 1989 girişli olduğunu bilmiyorlar mı biliyorlar. Darbe girişiminde bulunan generallerin, albayların, binbaşıların kaç yıllık asker olduğunu bilmiyorlar mı biliyorlar. Hainler silahlı kuvvetlerde yuvalanırken daha AK Parti diye bir partinin olmadığını bilmiyorlar mı biliyorlar. Hainlerin 15 Temmuz gecesi kendilerine helikopterlerden taramak için hedef seçtikleri, ağır mühimmatlarla saldırdıkları tek siyasi partinin AK Parti olduğunu bilmiyorlar mı biliyorlar. Neden başka bir siyasi parti değil de AK Parti bilmiyorlar mı? Biliyorlar. AK Parti’nin FETÖ’nün gerçek yüzünü gördüğü 17-25 Aralık’tan bu yana FETÖ ile mücadele ettiğini, MİT’in FETÖ’nün askeri yapılanmasını deşifre etmesiyle ağustosta ihraç edileceklerini anladıkları için 15 Temmuz darbe girişimine kalkıştıklarını bilmiyorlar mı? Biliyorlar. AK Parti Paralel Devlet Yapılanması derken, 15 Temmuz sonrası FETÖ terör örgütü tanımını kullanırken bugün şehit abisine ağır küfür eden Grup Başkanvekilleri ise ’Ekrem Dumanlı’nın terörist olduğu yerde ben baş terörist olmaya hazırım’ diyebiliyordu. Şimdi FETÖ artıklarını kamufle edebilmek için AK Parti’ye saldırıyorlar."

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