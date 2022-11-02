AK Parti’li Hızlı: "20 yıldır hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz"

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 3 Kasım 2002’de AK Parti’nin iktidara geldiğini hatırlatarak, “AK Parti teşkilatları olarak 20 yıldır milletimize hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

AK Parti’nin 20 yıllık hizmet süreciyle ilgili açıklama yapan İl Başkanı Salih Hızlı, 14 Ağustos 2001’de kurulan partinin 15 ay sonra, 3 Kasım 2002’de iktidara geldiğini hatırlattı. Her geçen gün hizmet aşklarının artığını kaydeden Hızlı, “Bu büyük bir başarı bu kadar kısa zamanda iktidarda olmak ve geçen 20 yılda iktidar kalabilmek kolay değil. Girdiğimiz 15 seçimin tamamında demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun her adımında bizlerden desteğini esirgemeyen milletimiz, eminim ki 2023 seçimlerinde de bizleri sandıklarda yalnız bırakmayacak. Bizler milletimiz için Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023 hedeflerimize durmadan çalışarak ilerliyoruz. 3 Kasım, milletin partisi AK Parti’nin millete hizmet etmenin başlangıç günüdür. AK Parti olarak Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ederken, bir yanda savunma sanayi diğer yanda yaptığımız sağlıktan-eğitime, adaletten-ulaşıma, enerjiden-spora gibi birçok alandaki kalıcı eserlerimiz ile ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Son olarak ülkemiz kendi arabası TOGG’u üreterek, tüm dünyaya kendi gücünü bir kere daha göstermiş oldu. ’Türkiye Yüzyılı’ sloganıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında da genel başkanımız liderliğinde, ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız bu kutlu yolda yürümeye, hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.