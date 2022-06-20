AK Parti’li Dağ’dan Başkan Çelik’e övgü

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanları Toplantısı için Manisa’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i belediyede ziyaret etti. Başkan Çelik’i uzun yıllardır tanıdığını ve dostluğu olduğunu kaydeden Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "Azimli, gayretli bir belediye başkanımız var. Teşkilatımız, bir hemşehriniz olarak da biz her zaman buradaki arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanları Toplantısı için geldiği Manisa’da Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i belediyede ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ’a ziyaretinde AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ve AK Parti il yöneticileri de eşlik etti.

Katkıları için teşekkür etti

Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Sayın Genel Başkan Yardımcımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız İzmir Milletvekili oldukları için bizim de hemşehrimiz ve destekçimiz. Ne zaman Şehzadeler’imize yapacağımız yatırımlarla ilgili kendilerine ihtiyaç duysak bir telefon kadar yakınımızda ve bizim hizmetlerimize projelerimize destek oldular. Tüm halkım adına, bugüne kadar ki şehrimize katkıları ve destekleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kendilerini Şehzadeler Belediyesi’nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum." dedi.

"Azimli, gayretli bir belediye başkanımız var"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanları Toplantısı için Manisa’ya geldiğini ve bu vesile ile Yunusemre ve Şehzadeler Belediyelerini ziyaret ettiğini kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ şöyle devam etti: "Değerli Başkanımız ile dostluğumuz siyaset öncesine dayanıyor. Çok eski yıllardan beri tanışıklığımız, dostluğumuz var. Kendisinin iki dönemdir Şehzadeler Belediye Başkanı olarak yaptığı çalışmaları iyi biliyor ve takip ediyoruz. Bugüne kadar, başkanımız nezaket gösterdi, yeterince destek olabildiğimizi düşünemiyoruz. Ama burada gerçekten milletvekillerimiz, belediyelerimizin çalışmaları noktasında ciddi anlamda ön ayak oldular ve metropoldeki iki belediyemizle ilgili ciddi mesafe kaydedildi. Bugüne kadar yapılan hizmetlerin vatandaşlarımız nezdinde karşılık bulduğunu bir önceki seçimlerde görmüş olduk. İnşallah bundan sonra da hizmetlerimiz daha hızlı bir şekilde Şehzadeler’de devam edecektir. Azimli, gayretli bir belediye başkanımız var. Teşkilatımız, bir hemşehriniz olarak da biz her zaman buradaki arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Nezaketleri için başkanımıza, milletvekillerimize ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum."

Başkan Çelik ziyaretin anısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’a şifalı Mesir macunu ve tablo hediye etti.