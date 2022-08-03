AK Parti’li Baybatur’dan rekor maaş artışlarına tebrik

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhur İttifakı Belediyelerini çalışanlarına yaptıkları rekor maaş artışlarından dolayı tebrik etti. Cumhur İttifakı’nın farkını bir kez daha gösterdiğine vurgu yapan Baybatur, Manisa’ya hiçbir ayrım yapmadan hizmet eden, eser üreten, yatırım yapan Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Soma Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleriyle Manisalıların gönlünü kazanırken, çalışanlarına yaptıkları maaş artışlarıyla da belediye işçilerine adeta bayramı yaşattığını söyledi.

Hükümetin temmuz ayında asgari ücrete yaptığı yüzde 30’luk ara zammın ardından Cumhur İttifakı Belediyeleri Manisa’da rekor maaş artışlarına imza attı. Yeni yapılan sözleşmelerle Şehzadeler Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 8 bin 216 TL, Yunusemre Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 7 bin 924 TL, Soma Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 7 bin 480 TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde ise en düşük işçi maaşı 7 bin 447,55 TL’ye yükseltildi. Cumhur İttifakı’nın yerelden yola çıkarak geneli kucaklayan bir anlayışla yoluna devam ettiğini belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhur İttifakı Belediyelerini çalışanlarına yaptıkları rekor maaş artışlarından dolayı tebrik etti. Belediyeciliğin millete hizmet kapısı olduğunu ifade eden Baybatur, Manisa’ya hiçbir ayrım yapmadan hizmet eden, eser üreten, yatırım yapan Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Soma Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleriyle Manisalıların gönlünü kazanırken, çalışanlarına yaptıkları maaş artışlarıyla da belediye işçilerine adeta bayramı yaşattığını söyledi. Cumhur İttifakı’nın farkını bir kez daha gösterdiğine vurgu yapan Baybatur, belediye çalışanlarına alın terlerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşatan, enflasyona ezdirmeyen, çalışanlarının yüzünü güldüren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Sendikalarla görüşme aşamasında olan diğer Cumhur İttifakı Belediyelerinin de bütçeleri nispetinde gerekeni yapacağını kaydeden Baybatur, “Milletvekilleri olarak bizlerde projelerin takibinden yatırımların Manisa’mıza kazandırılmasına kadar üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yapmaya hazırız. Başkanlarımızın yanındayız” dedi.