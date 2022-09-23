AK Parti’li Aydemir Sarıgöl’de üzüm sergilerini gezdi, vatandaşla buluştu

AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm sergilerini gezerek, üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra eğitim camiası, öğrenci ve vatandaşlarla buluşan Aydemir, hükümetin yatırımları ve projeleri hakkında konuştu.

AK Parti’li Aydemir, ilçe programları çerçevesinde bu kez Sarıgöl ilçesini ziyaret etti. Türkiye’nin en önemli çekirdeksiz üzüm merkezlerinden biri olan Sarıgöl’de üreticilerle bir araya gelen Aydemir, kurutma sergilerini gezdi. Aydemir, sergide çalışan çiftçilerle sohbet ederek, işlerinde kolaylıklar diledi. Sarıgöl’de İlçe Milli Eğitim Müdürü ve AK Parti İlçe Teşkilatı ile Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Aydemir, okul idaresi ve öğretmenleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Aydemir, yaptığı açıklamalarda, "AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bugüne kadar bütçeden en büyük payı hep eğitime ayırdık, birçok alanda olduğu gibi eğitimde de büyük yenilikleri hayata geçirdik" dedi.

Sonrasında Şehit Feyzi Tekeş Ortaöğretim öğrenci pansiyonunda kalan öğrencileri ziyaret eden Aydemir, öğrencilerle sohbet etti, yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi ve yurt yemekhanesinde öğrencilerle birlikte akşam yemeği yedi. AK Parti Sarıgöl kurucu üyelerinden olan Hasan Gören’in vefatı nedeniyle kurulan taziye çadırına giden Aydemir, Gören’in yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi. Akşam saatlerinde ise Sarıgöl Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileriyle çay bahçesinde bir araya gelen Aydemir, hem dernek mensupları hem de oradaki vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi. Programın bitişiyle birlikte herkese çok teşekkür eden Aydemir, ilçeden ayrıldı.