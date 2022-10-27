AK Parti’li Aydemir: “Cumhuriyetimizin 100. yıl bütçesini yapmanın onurunu yaşıyoruz”

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Komisyonda bütçeye ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştiren AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, cumhuriyetin 100. yıl bütçesini yapmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Sözlerine, “Cumhuriyetimizin 100. yılının bütçesini yapmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz” diyerek başlayan Aydemir, “Bunun için Rabbime şükrediyoruz.” dedi. Bu bütçenin aynı zamanda AK Parti Hükümetlerinin 21., Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 5. bütçesi olma özelliğini taşıdığını ifade eden Milletvekili Aydemir; “Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan 2023 yılı bütçesi, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı’nın yolunu açacak ve tüm gönül coğrafyamıza umut olacak bir bütçedir.” diye konuştu.

Konuşmasını küresel ekonomideki gelişmeler, Türkiye ekonomisinde görünüm ve bütçe rakamları olmak üzere 3 temel başlıkta gerçekleştiren Aydemir, öncelikle küresel ekonomiye ilişkin izlenimlerini aktardı.

Küresel ekonomideki gelişmeler

Covid-19 süreciyle küresel ekonomide arz talep dengesinde bozulmalar yaşandığı, tedarik zincirinde aksamaların olduğunu, başta enerji ve gıda fiyatları olmak üzere emtia fiyatlarında tarihi yüksek artışlar yaşandığını belirten Aydemir, küresel iklim değişikliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın da küresel ekonomiye büyük bir darbe vurduğunu belirtti. Aydemir, yaşanan tüm bu olumsuzlukların küresel anlamda bir hayat pahalılığı ve enflasyon sorununun yaşanmasına sebep olduğunu ifade etti.

Dünya ekonomilerinde son 40-50 yılın en enflasyonist döneminin yaşandığını belirten Aydemir, ABD ile Euro Bölgesinin son yıllarda yaşadığı enflasyon oranlarındaki değişimi grafiklerle paylaştı.

Aydemir; enflasyondaki artışı faiz artırımı yoluyla dizginlemeye çalışan ülkelerde yatırımların da azalmasıyla küresel ekonominin resesyon riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Türkiye ekonomisinde görünüm

Türkiye’nin de küresel ekonominin bir parçası olarak dünya genelinde yaşanan sorundan etkilendiğini belirten Aydemir, Türkiye’de de bir hayat pahalılığı sorunu yaşandığını söyledi. Türkiye’de yaşanan sorunu minimize etmek için hükümetin tüm kesimleri enflasyon karşısında koruyacak destek paketlerini hayata geçirdiğini ve vatandaşı yalnız bırakmadıklarını ifade den Aydemir, özellikle artan enerji fiyatları karşısında vatandaşları koruduklarını söyledi. Aydemir, devletin doğalgazda yüzde 80, elektrik de ilk kademede yüzde 50 sübvansiyon uyguladığını söyleyerek Avrupa’da hane halkına en ucuz doğalgaz ve elektrik sağlayan ülke olduğunu ifade etti.

Türkiye ekonomi modeli

Aydemir, “Kendimize özgü ekonomik model olan Türkiye Ekonomi Modeli’ni devreye alarak; ülkemizi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmeden yatırımları, istihdamı, üretimi ve ihracatımızı artırarak ülkemizi büyütmeye devam ediyoruz.” diyerek, Türkiye’nin son dönemlerdeki ekonomik büyüme, istihdam ve ihracat rakamlarını vererek Türkiye’nin doğru bir istikamette ilerlediğini ifade etti.

"En büyük pahalılık, ulaşamamaktır"

Aydemir, ayrıca Rusya’nın Avrupa ülkelerine doğalgazda arz kısıtlamasına gitmesi nedeniyle Avrupa ülkelerinde kışın zor geçeceğini ancak Türkiye’de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetin uyguladığı dengeli ve başarılı politika sayesinde enerji alanında bir sıkıntı yaşanmayacağını vurgulayarak, "En büyük pahalılık ulaşamamaktır" dedi.

Bütçe rakamları

Milletvekili Aydemir konuşmasına bütçe rakamları üzerinde açıklamalarda bulunarak şöyle devam etti: “2023 yılı; bütçe giderleri 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirleri 3 trilyon 810 milyar lira, vergi gelirleri 3 trilyon 200 milyar lira, bütçe açığı ise 565 milyar lira olacağını öngörüyoruz.”

Muhalefetin bütçenin bir faiz bütçesi olduğu yönündeki eleştirilerine de cevap veren Aydemir; 2002 nominal rakamları ile 2023 yılı nominal rakamlarını karşılaştırmanın doğru olmadığını söyledi. Eğer bir kıyaslama yapılacaksa bunun oransal olarak yapılması gerektiğini söyleyen Aydemir, 2002 yılında toplanan vergilerin yüzde 85.7’sinin faiz harcamalarına gittiğini, bugün ise toplanan vergilerin sadece yüzde 15.5’nin faiz harcamalarını gittiğini söyledi. Aydemir bütçedeki faiz harcamalarının payının azaldığına vurgu yaparak, bunun sayesinde toplanan vergilerin büyük kısmının faize değil yatırımlara ve millete aktarıldığını belirtti.

Beşeri sermayenin öneminin farkında olduklarını belirten Aydemir; bu yüzden 20 yıldır AK Parti Hükümetlerinin bütçeden aslan payını eğitime ayırdıklarını ifade etti. Aydemir, eğitime aktarılan kaynaklarla okul ve derslik sayılarını ciddi şekilde artırıldığı, okulların fiziki ve teknolojik altyapılarının da iyileştirildiğini ifade etti.

Aydemir, konuşmasının sonunda AK Parti Hükümetleri döneminde birçok alanda toplumun farklı kesimleri için yapılan hizmetleri de ifade ederek konuşmasını tamamladı.

2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Kesin Hesap Kanunu’nun görüşmeleri 25 Kasım’a kadar komisyonda görüşülmeye devam edecek, aralık ayında da TBMM Genel Kurulunda görüşülerek bütçe süreci tamamlanacak.