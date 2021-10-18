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AK Parti’den bir günde 4 ilçeye ziyaret

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve Afyonkarahisar Milletvekili, İl Koordinatörü İbrahim Yurdunuseven, Köprübaşı, Gördes, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

MANİSA 18.10.2021, 16:11
AK Parti’den bir günde 4 ilçeye ziyaret

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve Afyonkarahisar Milletvekili, İl Koordinatörü İbrahim Yurdunuseven, Köprübaşı, Gördes, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurdunuseven ile birlikte hafta sonu yoğun bir program ile ilçelerde ziyaretlerde bulundu. Köprübaşı, Gördes, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde belediye başkanları ve teşkilat mensupları ile bir araya gelinen ziyaretlerde hem teşkilatın hem de vatandaşların talepleri dikkate alınırken 2023 hedefin önemi vurgu yapıldı.

Teşkilatın ve ziyaretlerin önemini belirten AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, "Milletvekilimiz ve il koordinatörümüz olan İbrahim beyin ziyaretleri bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. Sizler ile bir araya gelerek güçlü bir şekilde 2023 hedefimize ilerliyoruz. Daha önce Kula, Salihli ve Turgutlu’ya ziyaretlerde bulunduk bugün de 4 ilçemiz ile beraber ziyaretlerimiz devam ediyor, hep birlikte bu güçlü davamızda sonuna kadar ilerleyeceğimizden şüphemiz yok." dedi.

Yaptığı ziyaretler esnasında 2023’ün önemine vurgu yapan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurduseven ise şunları söyledi: "Bizler birilerinin hem adını anıp hem korktukları 2023’e emin adımlarla tabiri caizse gümbür gümbür geliyoruz. Fitne ve yalanlar üreterek seçimi manipüle etmeyi planlayanlara, yaptığımız icraatlar ve yatırımlarla en güzel karşılığı vereceğiz."

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