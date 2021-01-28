AK Parti polemik siyasetinden uzak duracak

Basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, "Bundan sonra bizim yönetim anlayışımız, yönetim mimarimiz mümkün mertebe polemik siyasetinden uzak durarak Manisa’mızın kronikleşen sorunu olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama önümüze gelen sorunları doğru sorun çözme mekanizmaları ile çözüp orada zaman kaybetmeden hayatın diğer alanlarını da zenginleştirmeye yönelik yolculuğa çıkmak" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve yönetimi, Yunusemre Belediyesi Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Manisa’da 14 aydır il başkanı olarak görev yapan ve 18 Ocak’ta gerçekleştirilen İl Kongresiyle güven tazeleyerek başkanlığa devam eden AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı Manisa’yı Türkiye’nin dönüşümüne en fazla katkı sağlayacak noktaya getirmeye gayret edeceklerini belirtti. Manisa’nın kadim ve önemli bir şehir olduğunu dile getirerek konuşmasına devam eden Başkan Hızlı, “İktidar Partisinin İl başkanı olarak bakanlarla Cumhurbaşkanıyla çok sık görüşme imkânımız var şehrin sorunlarıyla ilgili. Bunun dışında sürekli vatandaşın içinde olacağız ve sorunlara el atacağız. Şehrimizin sorunları varsa hep birlikte aşmaya çalışacağız. Yürüyen sosyal hayatımız, insanlarımızın sorunları var. Sorumluluğun hepimizin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Meseleleri birbirimize yüklemeden hep beraber paylaşarak Manisa’yı daha iyi bir noktaya taşıyacağız bugüne kadar yapılanların üzerine koyarak. Her dönemin kendine ait farklılıkları ve farklı sorunları var. Bunları biriktirmeden halının altına süpürmeden çözmemiz gerekiyor ki çok daha sağlıklı bir hale gelelim. Ben yöneticilik yaptığım dönemde fark ettiğim bir şey var. Bir defa ben yönetim mimarisi olarak şöyle bir anlayışı benimsiyorum. Bizim dışımızda toplumun sağduyusu dediğimiz işleyen bir yürüyen sistem var kültür oluşmuş. Şehirler bunun üzerinden yaşıyorlar. Bizim yapmamız gereken şey buna direkt müdahaleden ziyade sağlıklı ve barışçıl bir iklim oluşturursak bu kendiliğinden evrilebilen, kendiliğinden daha iyi bir noktaya kendini taşıyan bir süreç aslında. Bazen yaptıklarımızla değil de yapmadıklarımızla da bu sürece katkı sağlayabiliyorsunuz. Her şeyi biliyoruz, her şeye müdahale edelim anlayışına girdiğiniz zaman o sağlıklı yürüyüşü binlerce yıldır yürüyen sistemi bozabiliyorsunuz. Kendimizi pasivize etme anlamında söylemiyorum ama böyle bir yöntemi de yürütmek gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"Polemik siyasetinden uzak duracağız"

Yeni bir anlayışla Manisa ve Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Hızlı, "Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi ‘Büyük ve güçlü Türkiye diye bir mottomuz var. Bu bizim kızıl elmamız aynı zamanda. Bunun üzerine gidiyoruz. Yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi de Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek. Bunların hepsi bu mevcut potansiyellerimizin hepsinin varlığa dönüşmesiyle mümkün olabilecek işler. Benim acizane fikrim ki 2021 yılı yine biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle reform yılı olacak. Daha doğrusu bundan önceki yapılan reformlara eklemeler yapılacak. Siyasi iklimin biraz daha yumuşaması anlamına geliyor. Bu bağlamda bütün bu somut hedeflere ulaşabilmek için doğru bir çalışma metoduyla ve birlikte hareket etme metoduyla herkes sorumluluğuna ait şeyleri çoğaltırsa bu hedeflere ulaşmamız ancak böyle mümkün olabilecek. Ben bu yola girdiğimizi düşünüyorum. Ülke olarak bu yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Manisa olarak da aynı şekilde buna maksimum katkıyı sağlayabilmemiz lazım. Sonuçta biz ekonomik alanda da farklı konularda da bu bütün içerisinde Türkiye içinde bir yer teşkil ediyoruz. Bizim oluşturacağımız doğru yöntemlerle, modellerle, doğru dayanışmalarla Türkiye’ye katkı sağlayacağız hep beraber. Belki bizim burada uyguladığımız model veya çalışmalar Türkiye’de başka yerlere örnek olacak veya başka yerlerden örnekler alacağız. Dolayısıyla bundan sonra bizim yönetim anlayışımız, yönetim mimarimiz mümkün mertebe polemik siyasetinden uzak durarak Manisa’mızın kronikleşen sorunu olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama önümüze gelen sorunları doğru sorun çözme mekanizmaları ile çözüp orada zaman kaybetmeden hayatın diğer alanlarını da zenginleştirme yönelik yolculuğa çıkmamız lazım. Hayatın her alanı diğer alanı etkiler. Dolayısıyla bir şehirde yaşayan insanlar ne kadar huzurlu ve sağlıklı olursa o kadar çok üretirler. İnsanı bir bütün olarak düşünmek lazım. Onu kuşatan sorunları meseleleri bir bütün olarak düşünün. Hepsini el birliği ile çözme gayreti içinde olursak öyle zannediyorum ki Manisa bu atmosferde bu iklimde üzerine düşeni bugüne kadar fazlasıyla yaptığı gibi bundan sonra da yapmaya devam edecek. Bizim bundan sonra ortaya koyduğumuz şey bu. Kendi özelimizde de yeni bir yönetim oluşturduk. Daha önce birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız vardı. Onlarla çalışmaktan büyük onur duydum. Arkadaşlarımız gerçekten çok güzel işler yapmışlar. Takdir edersiniz ki bu süreç bir yenilenme süreci. Bu işin doğası gereği böyle olmak zorunda. Yeni bir yönetim kurulu oluşturduk. Bu arkadaşlarımızla bundan sonra yol yürümeye devam edeceğiz. İlk toplantımızı da yaptık. Onlar da Manisa için biran evvel iyi işler yapmak için heyecanlanıyorlar. Doğru bir organizasyonla hep birlikte, Manisa’nın diğer bileşenleriyle birlikte doğru irtibatlanarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Başkan Hızlı daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. İstişareye verdiği önemin altını çizen Başkan Hızlı alınacak tüm kararlarda istişareden yana olduğunu söyledi.