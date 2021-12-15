Aile ve kişinin eğitimi arttıkça uyuşturucu kullanımı düşüyor

Şehzadeler İlçe Müftülüğü personeline ’En iyi Narkotik Polisi: Anne’ semineri verildi. Seminerde ortaya konan veriler dikkat çekerken aile ve kişinin eğitim düzeyi arttıkça uyuşturucu madde kullanım oranının da düştüğüne vurgu yapıldı.

Manisa İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen farkındalık eğitiminde sunum yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko-Rehber Eğitmenleri Birsen Önder ve Mahmut Tunçman, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden çocukları koruma yöntemlerini ve İçişleri Bakanlığı’nın geliştirdiğini ’UYUMA’ uygulaması hakkında bilgi verdi. Eğitmenler, seminerde uyuşturucu kullanımının henüz başlanmadan önüne geçmenin önemi, anne ve babaların çocukları ile sağlıklı iletişim kurmaları, ’Benim çocuğum yapmaz’ algısının yanlış olduğuna vurgu yaptı.

Seminerde 2020 Narkotik Analiz Raporundan dikkat çekici bilgilere de yer verildi; Bağımlıların yüzde 89,8’inin annesinin ev hanımı olduğuna, uyuşturucu kullandığını belirtenlerin yüzde 48’inin annesinin ilkokul mezunu olduğuna, bağımlıların uyuşturucuyu kullandığı yerler arasında ilk sırayı yüzde 47,5 ile kendi evlerinin yer aldığına, uyuşturucu kullananların yüzde 85’inin aileleriyle birlikte yaşadığına, uyuşturucu kullananların yüzde 81’inin öncesinde tütün ürünü, yüzde 38’inin ise alkol kullandığına, uyuşturucuya başlayan en riskli yaş gurubunun ise yüzde 71’lik oranla 15-24 yaş aralığındaki gençler olduğuna dikkat çekildi. İlk uyuşturucuyu yüzde 74 oranında arkadaşların temin ettiğine dikkat çekilen bilgilerde, ailelerin çocuklarının uyuşturucu kullandığını ortalama 2 yıl sonra öğrenebildiğine aile ve kişinin eğitim düzeyi arttıkça, uyuşturucu kullanma oranının da düştüğüne değinildi.

Konu hakkında bilgilendirme yapan Manisa İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinatörü Dr. Ahmet Erdinçli, "Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın toplumun her kesimine olduğu gibi geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi her türlü bağımlılıktan koruma görevi bulunmaktadır. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü’müzden uzmanlarımızı İçişleri Bakanlığı’mızca yürütülen ’En İyi Narkotik Polis: Anne’ projesi seminerleri kapsamında Manisa ve 17 ilçemizde görev yapan tüm personelimiz, Kur’an Kursu öğreticilerimiz, yetişkin Kur’an Kursu bayan öğrencilerimiz ve 4-6 yaş Kur’an Kursu velilerimizle buluşturduk." dedi.

Seminerin sonunda Şehzadeler İlçe Müftüsü Ramazan Sancak eğitmenlere hediye takdim ederek bilgilendirme için teşekkür etti.