Aigai Müze ve Turist Karşılama Merkezi yükseliyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Zafer Kalkınma Ajansı’nın da destekleriyle Aigai Antik Kenti Kazı Evi’nin yanında inşa edilen Müze ve Turist Karşılama Merkezi’nde yapılan çalışmaları inceledi.

Tarihi ve kültürel çalışmalara önem veren Yunusemre Belediyesi, Yuntdağıköseler Mahallesi’nde Aigai Antik Kenti Kazı Evi’nin yanına Müze ve Turist Karşılama Merkezi inşa ediyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yapımına başlanan çalışmayı yerinde inceledi. Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirilen proje hakkında bilgi veren Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre ilçemizin sanayi ve tarımın yanı sıra tarih turizmini de öne çıkarmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aigai Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarına desteklerimizin yanı sıra Aigai Antik Kenti Kazı Evi’nin yanına Zafer Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle ‘Müze ve Turist Karşılama Merkezimizi’ inşa ediyoruz. Yuntdağıköseler Mahallemizde yapımına devam ettiğimiz tesisimizde incelemede bulunduk. Medeniyetlere yüzyıllarca ev sahipliği yapmış kadim şehir Manisa’da tarihi gün yüzüne çıkarmak ve bölgemizin turizm alanında da cazibe merkezi olması için üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Aigai Antik Kentimizde yapılan arkeolojik çalışmalarda gece gündüz tarihin gün yüzüne çıkması için emek harcayan genç kardeşlerime teşekkür ediyorum.” dedi.