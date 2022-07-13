Aigai bayram boyunca ziyaretçilerini ağırladı

Antik Çağ’da Batı Anadolu’daki 12 Aiol kentinden biri olan Aigai, Kurban Bayramı boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı Köseler Mahallesi sınırları içinde sarp bir tepenin üzerine kurulan Aigai antik kentine olan ilgi her geçen yıl yapılan yeni kazı çalışmaları sonrası artmaya devam ediyor. M.Ö. 1100 yılında Yunanistan’dan Anadolu’ya göçen Aioller tarafından kurulan 12 Aiol şehrinden biri olan Aigai’deki kazı çalışmaları diğer antik kentlere göre çok geç başlamasına rağmen kentin ihtişamlı yapıları ve sanat eserleri bir bir ortaya çıkarılmaya başlandı. Agorası, Athena Kutsal Alanı, Meclis Binası, Hamamları, Roma Caddeleri, sosyal alanları, Nekrapolü, bir bir ortaya çıkarılan antik kentte kazı çalışmaları ilerledikçe ortaya çıkan yapılar da tarih meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Kurban Bayramı boyunca antik kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turist sayısında da artış yaşandığı gözlemlendi.