Aigai antik kentinde kazı sezonu öncesi yapılacaklar değerlendirildi

Aigai antik kentinde kazı sezonu öncesi mevcut durum ve yapılması planlanan çalışmalar, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda görüşüldü.

Valilik Brifing Salonunda Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Süreyya Doğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Açıkdil, Kazı Başkanı MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, Kazı Başkan Yardımcısı Araştırma Görevlisi Baykal Başdemir ve ilgililer katıldı.

Aigai antik kentinde kazı sezonu öncesi yapılması planlanan çalışmalar, eksiklikler ve sorunların giderilmesine yönelik gelinen aşamanın değerlendirildiği toplantı; çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ile ilgili kurum ve kuruluşların sorunların çözümüne sağlayacakları katkılar çerçevesinde ele alındı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Karadeniz, “Daha önce gerçekleştirdiğimiz Aigai antik kentine ilişkin toplantıda yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bugünkü toplantımızda tamamlanan ve devam eden çalışmaları değerlendireceğiz. Aigai antik kentinde kazı sezonu başlamadan önce atılması gereken adımları belirleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Toplantı, Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin ve Kazı Başkan Yardımcısı Araştırma Görevlisi Baykal Başdemir tarafından katılımcılara yapılan sunumla son buldu.