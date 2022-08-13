Ahmetlili üreticiye ultrasonic sensörlü atomizör desteği

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kırsal kalkınmanın sağlanması adına projelerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 2 bin litre kapasiteli Ultrasonic Sensörlü Atomizör, Ahmetli ilçesi Dibekdere ve Kestelli mahallelerinde üreticilerin kullanımına sunulmak üzere teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen, ‘Yüzde 2’lik DAP tuzağı ile Zehirli Yem ve Kısmi Yan Dal İlaçlaması Projesi’ne yönelik ‘Tarla Günü’ etkinliği gerçekleştirildi. Projede düzenlenen törene Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Mustafa Eralp, Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılınç, firma yetkilileri ve üreticiler katıldı.

Üreticinin hizmetine sunuldu

Tarla Günü etkinliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesi ile alınan Ultrasonic Sensörlü Atomizör’ün teslimi yapıldı. Atomizör sayesinde 8 bin dekar alanda ilaçlama yapılabileceği belirtildi. Tarla Günü’nde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Ahmetli ilçesinde Ultrasonic Sensörlü Atomizör makinesini üreticilerin hizmetine sunduklarını belirterek, “Geçen hafta da Ahmetli ilçemizde gerçekleştirdiğimiz salkım güvesi mücadelesinden olumlu sonuç almış bulunmaktayız. Bugün ise Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde ve İl Tarım Müdürlüğümüz ile beraber belediyemiz bütçesinden alınan Ultrasonic Sensörlü Atomizör Makinesini üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz. Alınan sensörlü ilaçlama makinesi sayesinde 8 bin dekar ve 251 üreticimizle mücadele yapılacaktır. Makine üzerinde bulunan ultrasonik sensörler sadece ağacı gördüğünde ilaç atıyor. Sıra aralarındaki boşluklarda ilaç atmıyor. Ağacın sadece 1,5 metrekarelik kısmına ilaç içine konulan cezbediciler püskürtülüyor ve bu karışım ile ağaçların bir kısmı ıslatılıyor. Mücadelede bir sıra boş geçilerek ilaçlama yapılmıyor. Bu sayede hem daha az kimyasal ilaç kullanımı sağlanıyor. Üreticilerin cebinden daha az ilaç parası çıkıyor. Hem zamandan hem yakıttan hem de sudan tasarruf da sağlanmış oluyor. Böylece ekolojik denge, çevre ve gıda güvenliği ile tüketici sağlığı için de katkı sağlanmış oluyor. Faydalı ve verimli bir çalışma olacağına inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Konuşmaların ardından atomizör, kullanıma sunuldu.