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Ahmetli’de Servis Aracı Bağa Uçtu: 3 Yaralı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bağa uçan servis aracında bulunan 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

MANİSA 11.10.2021, 10:08
Ahmetli’de Servis Aracı Bağa Uçtu: 3 Yaralı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bağa uçan servis aracında bulunan 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza Manisa’nın Ahmetli ilçesi Ahmetli-Turgutlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (49) yönetimindeki 45 ABF 101 plakalı servis aracı, Ahmetli - Turgutlu karayolunda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Gökkaya Mahallesi kavşağı yakınlarında yoldan çıkarak üzüm bağına uçtu. Kazada servis sürücüsü A.Ç. ile A.Y.İ. (14), S.E.Ç. (15) yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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