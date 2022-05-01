Ahmetli’de jandarmadan 60 çocuğa bayramlık

Manisa Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçedeki 60 çocuğa bayramlık hediye edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, Jandarma Astsubay İbrahim Buğra İnceciköz öncülüğünde, kırsal mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi ve mevsimlik işçilerin çocukları için kendi aralarında para topladı.

Toplanan bütçe ile jandarma personelleri 60 çocuğa bayram öncesinde hediyelerini verdi.

Bayram öncesinde hediyelerini alan çocuklar, jandarma personellerine teşekkür ettiler.

Jandarma Astsubay İbrahim Buğra İnceciköz, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı olarak 2 yıldır bayramlık hediyelerini ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırdıklarını söyledi.

Jandarma personeli olarak ilçenin asayişinin sağlanmasının yanı sıra, çocukları mutlu etmek içinde çaba sarf ettiklerini belirten Astsubay İnceciköz, "Bizim amacımız ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocukları mutlu etmek. Onların gülümsemeler, mutlu olmaları bizlere güç ve kuvvet veriyor. Çocuklarımızın mutluluğuna katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Bayramlık hediyelerini alan çocukları ve aileleri, jandarma ekipleri teşekkür etti.