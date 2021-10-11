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Ahmetli jandarmadan öğrencilere destek

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde, jandarma komutanlığı ekipleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında 35 öğrenciye okul ihtiyaçları yardımında bulunuldu.

MANİSA 11.10.2021, 12:45
Ahmetli jandarmadan öğrencilere destek

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde, jandarma komutanlığı ekipleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında 35 öğrenciye okul ihtiyaçları yardımında bulunuldu.

Ahmetli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Üçal Karataş koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı personellerinin kendi imkanlarıyla, Gökkaya Mahallesi Şehit Üsteğmen Murat Yıldız İlk ve Ortaokul ile Alahıdır Mahallesi İlk ve Ortaokulu’nda bulunan 35 öğrenci için, okul çantası, defter, boya kalemi, makas gibi okul malzemesi yardımda bulundu.

Okul yöneticileri ve öğrenciler, jandarma ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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