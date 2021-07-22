Ahmetli jandarmadan 45 çocuğa bayramlık

Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi aile ve mevsimlik işçilerin çocuklarına bayramlık kıyafet hediye etti.

Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bulunan ihtiyaç sahibi 45 aile ve mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına bayramlık hediye ederek sevindirdi. Tamamen kendi imkanlarıyla çocukları için bayramlık kıyafetler ve ayakkabılar alan jandarma personeli, aldıkları bayramlık ayakkabıları çocuklara kendi elleriyle giydirdi. Hediyelerini alan çocukların mutlulukları, gözlerine yansıdı.

Hediyeleri kabul eden vatandaşlar jandarma Astsubay Çavuş İbrahim Buğra İncecik Öz ve jandarma personeline teşekkür etti.