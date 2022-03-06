Ahmetli Belediyespor: 1- Yunusemre Belediyespor: 1

Yunusemre Belediyespor, Ahmetli Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 14. hafta mücadelesinde Yunusemre Belediyespor, deplasmanda Ahmetli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ahmetli Alahıdır Stadı’nda oynanan maçta Yunusemre Belediyespor’un golünü 25. dakikada Ali Arashan Altuntaş atarken, ev sahibi ekibin golünü 49. dakikada Tugay Akcan kaydetti. Yunusemre bu sonuçla puanını 21’e çıkardı. Mavi Beyazlılar haftaya Afyonkarahisar ekibi Sandıklıspor’u konuk edecek.