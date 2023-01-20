Ağrılı başkanlardan Şehzadelerpark’a övgü

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ağrı’dan Manisa’ya gelen belediye başkanlarını misafir etti. Konuk başkanları önce Şehzadeler Belediyesinde misafir eden Başkan Çelik, daha sonra onlara Şehzadelerpark’ı gezdirerek, park hakkında bilgi verdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu ve beraberlerindekileri Şehzadeler’de misafir etti. Misafir heyeti önce Şehzadeler Belediyesinde ağırlayan Başkan Çelik, daha sonra onlara Şehzadeler Belediyesinin prestij projelerinden olan Şehzadelerpark’ı gezdirdi. Şehzadelerpark ziyareti sırasında misafir başkanlara park hakkında bilgi veren Başkan Çelik, Şehzadelerpark’ın 17 bin 500 metrekarelik alanda yaklaşık 15 milyon TL’ye yaptırıldığını, parkın Diaromik Mesir Müzesi, Masal Park, Miniaşehzadeler gibi bölümlerden oluştuğunu anlattı. Başkan Çelik, “Şehzadelerpark içerisinde; etrafında oturma yerleri bulunan 571 metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet, 310 metrekaresi kapalı, 270 metrekaresi açık alan, toplam 580 metrekare alana sahip bir kafeterya, 34 metrekare güvenlik binası ile tarihte kurulan 16 Türk Devleti’nin bayraklarının yer aldığı bir bölüm yapılmıştır. Bin 600 metre uzunluğunda ve toplamda 2 bin 880 metrekare yürüyüş yolu yapılmış, 3 bin 200 metre bordür döşenmiştir. Bütün bu çalışmalar yapılırken, alandaki ağaçlar korunmuştur” dedi.

Parkı gezen ve oldukça beğenen Ağrılı belediye başkanları, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i hizmetleri için tebrik etti.