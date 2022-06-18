Ağlayan Kaya’da kahkaha sesleri yükseldi

Şehzadeler Belediyesi’nin Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro Yaz Konserleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri dün akşam gerçekleştirilen ‘Muhteşem Abi ve Çilli’ adlı kukla gösterisi ile başladı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği ilk gecede kahkaha sesleri yükselirken, ücretsiz etkinliklerin haziran ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.

Şehzadeler Belediyesi’nin Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro’da ücretsiz olarak hayata geçirdiği yaz etkinlikleri bu yıl da başladı. Yaz Konserleri ve Kültür Sanat Etkinliklerinin ilk gösterimi eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle öğrencilere karne hediyesi olarak ‘Muhteşem Abi ve Çilli’ adlı kukla gösterisi oldu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte izleyenlere çeşitli ikramlar dağıtıldı. Kukla gösterisi ve sihirbazlık gösterilerinin gerçekleştirildiği etkinlikte izleyenler keyifli saatler geçirdi. Konserler, sinema gösterimleri gibi ücretsiz etkinliklerin haziran ayı boyunca devam edeceği öğrenilirken ilk gösterime Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler ve Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Şevik de katıldı.