Afetzedeleri ısıtacak yardım kamyonu yola çıktı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için tüm imkanlarını seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın Belen ilçesinde afetzedelerin ihtiyacı olan soba, odun ve kömür başta olmak üzere gıda malzemelerinin yer aldığı yardım kamyonunu yola çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde ciddi yıkımlara neden olan deprem felaketinin ardından tüm imkanlarıyla yara sarma çalışmalarında aktif olarak yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, afetzedelerin ihtiyaçları noktasında da önemli çalışmalar yürütüyor. Depremin en çok etkilediği illerden bir tanesi olan Hatay’a bağlı Belen ilçesinde odun ve kömüre ihtiyaç duyulması üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı şantiyesinde 1 kamyon yakacak malzemesi hazırladı. Soba, odun ve kömürün yanı sıra gıda malzemeleri de yüklenen kamyon, Hatay’ın Belen ilçesine gitmek üzere yola çıktı.