Afetzede çocuklar için yola çıktılar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından hem afet bölgesi hem de depremzedeler için seferber olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde kurulan çadır kentte oluşturulan kreş için oyuncak, eğitim seti ile bot ve mont gibi giyim malzemelerinin yer aldığı yardım kamyonunu yola çıkardı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için tüm imkanlarını seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, afetzedelerin ihtiyaçları noktasında da önemli çalışmalar yürütüyor. Depremin etkilediği illerden bir tanesi olan Osmaniye’ye bağlı Bahçe ilçesinde kurulan çadır kentte oluşturulan kreş içinde oyuncak, badminton seti, ayakkabı, mont, çorap, atkı ve bere, top, eğitim seti ve soba gibi malzemelerin bulunduğu yardım kamyonu bölgeye gönderildi. Hazırlanan yardım kamyonu ve bölgeye gidecek olan personelleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız ve şube müdürleri uğurladı. Yapılan hazırlık ve yardım aracıyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, “Sosyal medya üzerinden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e Osmaniye Bahçe ilçesinde kurulan çadır kentte oluşturulan kreşten bazı talepler geldi. Çocuklar için oyuncak ve top gibi malzemeler talep edildi. Yaklaşık 3 bin çocuğu mutlu edebilecek bot, ayakkabı, top, eğitim seti, oyuncak gibi eşyalardan oluşan bir hazırlık yaptık. Arkadaşlarımızı bölgeye gönderiyoruz. İnşallah bir nebze yaralarını sarabilirsek mutlu olacağız. Allah bir daha başımıza böyle bir afet vermesin” ifadelerini kullandı.