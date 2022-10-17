AFAD’dan lise öğrencilerine eğitim kampı

Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi öğrencileri ile Afet Kampı gerçekleştirdi.

Salihli Hidroelektrik Santrali yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitim kampına, Manisa AFAD İl Müdürü Güray Karakaya, AFAD eğitim uzmanları, okçuluk ve dron eğitmenleri, Afetlere Hazırlık Kulübü öğrencileri ile öğretmenleri katıldı.

AFAD İl Müdürü Güray Karakaya, eğitim kampında öğrencilerin afet farkındalığını arttırmak AFAD Gönüllülüğünü özendirmek, doğaya saygı ve çevre bilinci gerçekleştirmenin hedeflendiğini kaydetti.

Kamp süresince kamp yeri seçimi, çadır kurma, afet farkındalık, pusula, ipler, düğümler gibi konularda bilgiler verildiğini kaydeden İl Müdürü Karakaya, Salihli’de bulunan Hermos Kanyonunda küçük bir yürüyüş gerçekleştirildiğini, Kız Köprüsü, Ölü Canlar Göleti ve Su Uçtu Şelalesinin gezildiğini söyledi.

Gerçekleştirilen kampta, Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Okçuluk Eğitmeni tarafından okçuluk eğitimi, insansız hava aracı eğitmeni tarafından da dron kullanımı ve dikkat edilmesi gereken hususlar, dron kullanımının yasak olmadığı yerler gibi konularda eğitimler verildi.